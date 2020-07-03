Пт, 3.07.2020
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  • Торгово-промышленная палата призывает не ограничивать право иностранных студентов на работу

Торгово-промышленная палата призывает не ограничивать право иностранных студентов на работу

Министерство внутренних дел.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Министерство внутренних дел планирует ограничить возможности подработки для иностранных студентов. Торгово-промышленная палата эту инициативу критикует, передает Rus.ERR.

Министерство внутренних дел планирует запретить студентам из третьих стран работать больше 16 часов в неделю. В ведомстве обосновывают это тем, что действие вида на жительство иностранных студентов часто прерывается из-за того, что молодые люди бросают учебу в вузе.

 "Действующее законодательство подразумевает обязанность признавать недействительным вид на жительство иностранного студента, если его учебная программа не выполнена или если он прерывает обучение", — рассказала руководитель отдела гражданства и миграционной политики МВД Рутть Аннус.

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