Торгово-промышленная палата призывает не ограничивать право иностранных студентов на работу

Министерство внутренних дел планирует ограничить возможности подработки для иностранных студентов. Торгово-промышленная палата эту инициативу критикует, передает Rus.ERR.
Министерство внутренних дел планирует запретить студентам из третьих стран работать больше 16 часов в неделю. В ведомстве обосновывают это тем, что действие вида на жительство иностранных студентов часто прерывается из-за того, что молодые люди бросают учебу в вузе.
"Действующее законодательство подразумевает обязанность признавать недействительным вид на жительство иностранного студента, если его учебная программа не выполнена или если он прерывает обучение", — рассказала руководитель отдела гражданства и миграционной политики МВД Рутть Аннус.