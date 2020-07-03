Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о ситуации в Эстонии

Коронавирус

Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19.

В Испании новые вспышки COVID-19. С чем это связано?

Заболеваемость коронавирусом в США продолжает ставить рекорды.

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Хельме нанял бывшего гендиректора ФБР для востребования штрафов за отмывание денег.

Отречение Хельме-старшего от партийного престола, по единодушному признанию аналитиков, не стало ни для кого неожиданностью. Ну, разве что неожиданностью с определением «детская», которую, по известным причинам, ожидать-то как раз не только можно, но и необходимо, и чем бдительнее, тем лучше.

Март Хельме: на месте президента я бы высказывался резче.

Мучения мелкого предпринимателя в Эстонии: я не подхожу ни для одного пособия.

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