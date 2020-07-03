В Нарве появится солнечная электростанция площадью десять гектар

Как сообщили в Фонде промпарков Ида-Вирумаа, на территории нарвских промпарков Кадастику и Кулгу неназванный пока частный эстонский инвестор купил несколько участков, чтобы разместить на них поля солнечных батарей. Общая площадь участков составляет около десяти гектар. Электричество, полученное с помощью солнца, будет поступать либо в общую сеть, либо на ближайшие промышленные предприятия. Первый ток планируют получить уже в конце этого года.
Договор о покупке земли был подписан вчера. Руководитель Фонда промышленных парков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик рассказал, что этот договор - только один из этапов подготовки проекта, работа над которым идет с начала этого года. Но уже в конце года солнечная электростанция должна заработать.
“Мы постоянно движемся в сторону более зеленой энергетики, - сказал он. - Поэтому такие проекты альтернативной энергии, я думаю, для нашего региона очень важны. Тем более, что таких проектов у нас в регионе было не очень много.
У нас есть рядом с нарвскими электростанциями ветропарк. В Пуртсе есть ветропарк. И в Айду у нас есть ветропарк, где “полтора ветряка”. С большими ветряками у нас в регионе не очень хорошая ситуация. Чтобы зеленой энергии у нас было больше, может быть, хорошо бы сосредоточиться на солнечной энергии. С этим у нас ограничений нет, и все возможности надо использовать”.
Теэт Куусмик затрудняется, сколько солнечных электростанций работает в Ида-Вирумаа, но это, в любом случае всего несколько небольших комплексов.
“С другой стороны в промпарке есть промышленные предприятия, и если мы можем с помощью, опять же, частных инвесторов, предлагать локальным производственным предприятиям зеленую энергию - это, с одной стороны, визуально хорошо, а с другой предприятия смогут и своим партнерам и покупателям показывать, что они используют в производстве зеленую энергию”.
Также, если производитель энергии и предприятие договорятся о прямых поставках энергии в солнечные дни, счета за такое электричество не будут включать сетевую плату.
Инвестор торопится завершить проект в этом году, поскольку в этом случае сможет получить государственное пособие на развитие альтернативной энергетики.
Руководитель промпарков по маркетингу Вадим Орлов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что после недавних сделок с инвесторами, почти все участки в промпарке Кадастику в Нарве проданы. В соседнем промпарке Кулгу большинство участков еще свободны.