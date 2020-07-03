В Нарве появится солнечная электростанция площадью в десять гектаров

Договор о покупке земли был подписан вчера. Руководитель Фонда промышленных парков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик рассказал, что этот договор - только один из этапов подготовки проекта, работа над которым идет с начала этого года. Но уже в конце года солнечная электростанция должна заработать.

“Мы постоянно движемся в сторону более зеленой энергетики, - сказал он. - Поэтому такие проекты альтернативной энергии, я думаю, для нашего региона очень важны. Тем более, что таких проектов у нас в регионе было не очень много.

У нас есть рядом с нарвскими электростанциями ветропарк. В Пуртсе есть ветропарк. И в Айду у нас есть ветропарк, где “полтора ветряка”. С большими ветряками у нас в регионе не очень хорошая ситуация. Чтобы зеленой энергии у нас было больше, может быть, хорошо бы сосредоточиться на солнечной энергии. С этим у нас ограничений нет, и все возможности надо использовать”.

Теэт Куусмик затрудняется, сколько солнечных электростанций работает в Ида-Вирумаа, но это, в любом случае всего несколько небольших комплексов.

“С другой стороны в промпарке есть промышленные предприятия, и если мы можем с помощью, опять же, частных инвесторов, предлагать локальным производственным предприятиям зеленую энергию - это, с одной стороны, визуально хорошо, а с другой предприятия смогут и своим партнерам и покупателям показывать, что они используют в производстве зеленую энергию”.

Также, если производитель энергии и предприятие договорятся о прямых поставках энергии в солнечные дни, счета за такое электричество не будут включать сетевую плату.

Инвестор торопится завершить проект в этом году, поскольку в этом случае сможет получить государственное пособие на развитие альтернативной энергетики.