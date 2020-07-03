Государство ждет сообщений о местах произрастания опасного сорняка

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны как для людей, так и для нашей природы, поэтому с ними необходимо бороться.

Главный специалист по охране видов Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд объясняет, что каждая не взятая под контроль среда произрастания — источник распространения. «Поэтому мы ждем информацию о местах, где был замечен борщевик — в лесу, на заднем дворе или в поле — единичные случаи произрастания или колонией в сто растений», - говорит Таммекянд.

Важно знать и о единичных растениях, поскольку один борщевик может дать до 100 000 семян. Именно сейчас проще всего заметить борщевик, потому что пришло время его цветения. Чужеродные виды борщевика достигают в высоту от 1,5 до 4 метров, у них яркие белые цветы. Соцветие — сложный зонтик с 50—100 лучами. Каждое соцветие имеет от 30 до 150 цветков.

Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать ожоги.

Сообщить о месте произрастания борщевика можно двумя способами:

сделать фото борщевика и отослать его по адресу info@keskkonnaamet.ee;

занести обзор в базу данных наблюдения за природой.