Государство ждет сообщений о местах произрастания опасного сорняка

Департамент окружающей среды ждет сообщений о местах произрастания чужеродных видов борщевика, чтобы остановить распространение этого опасного растения, пишет Postimees.
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны как для людей, так и для нашей природы, поэтому с ними необходимо бороться.
Главный специалист по охране видов Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд объясняет, что каждая не взятая под контроль среда произрастания — источник распространения. «Поэтому мы ждем информацию о местах, где был замечен борщевик — в лесу, на заднем дворе или в поле — единичные случаи произрастания или колонией в сто растений», - говорит Таммекянд.
Важно знать и о единичных растениях, поскольку один борщевик может дать до 100 000 семян. Именно сейчас проще всего заметить борщевик, потому что пришло время его цветения. Чужеродные виды борщевика достигают в высоту от 1,5 до 4 метров, у них яркие белые цветы. Соцветие — сложный зонтик с 50—100 лучами. Каждое соцветие имеет от 30 до 150 цветков.
Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать ожоги.
Сообщить о месте произрастания борщевика можно двумя способами:
- сделать фото борщевика и отослать его по адресу info@keskkonnaamet.ee;
- занести обзор в базу данных наблюдения за природой.
Все новые места произрастания отмечаются на карте, добавляются в базу данных и вносятся в план по контролю. Если владельцы земли или местные жители желают сами бороться с этим сорняком, то Департамент окружающей среды всегда готов помочь советом.