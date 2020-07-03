Тест на коронавирус. ФОТО: Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de/imago images/photothek

По данным нового исследования, почти у 90% из тех, кто потерял обоняние и вкусовые ощущения в результате инфицирования коронавирусом, они восстанавливаются в течение месяца.

Как определили итальянские медики, у 49% пациентов обоняние или утраченное чувство вкуса восстановились полностью, тогда как у 40% восприятие запаха и вкуса, хотя и не вернулось полностью, но улучшилось. Однако у 10% симптомы не изменились или даже ухудшились.

Учитывая размах нынешней пандемии, эксперты предупреждают, что для многих тысяч людей эти последствия могут оказаться долгосрочными.

Изменения восприятия вкуса и запаха или полная их потеря признаны одними из основных симптомов коронавируса. По рекомендации врачей Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), те, кто испытывает подобные симптомы, должны самоизолироваться вместе с членами своей семьи и сдать анализ на коронавирус.

Как связаны симптомы с тяжестью болезни

Международная группа врачей изучила течение болезни у 187 итальянцев с относительно легким, не требовавшим госпитализации, течением коронавирусной инфекции.

Их попросили оценить свое обоняние сразу после того, как им был поставлен диагноз Covid-19, а затем месяц спустя.

Изменение чувства вкуса или обоняния отметили у себя 113 человек, из них:

55 человек отметили, что все ощущения вернулись в полной мере;

46- заметное улучшение симптомов;

12 - симптомы остались или ухудшились

У людей с ярко выраженной симптоматикой выздоровление заняло больше времени.

Входившая в эту исследовательскую группу доктор Клэр Хопкинс, являющаяся президентом Британского общества ринологов, сообщила, что ее команда в настоящий момент продолжает изучать, как чувствуют себя те, у кого симптомы болезни длятся долго.

«Наблюдения за другими вирусными заболеваниями, как и новые данные, которые мы продолжаем собирать, дают основание предположить, что большая часть людей поправляется быстро, но для кого-то этот процесс может растянуться», - прокомментировала она в интервью Би-би-си.

«У тех, кто быстро выздоравливает, коронавирус, вероятнее всего, задевает лишь клетки слизистой носа. У тех, кто восстанавливается медленнее, возможно, этот вирус задевает нервные окончания, участвующие в передаче чувства запаха. А эти нервные клетки дольше восстанавливаются и регенерируются», - сказала Клэр Хопкинс.

Данные этих исследований опубликованы в специализированном журнале для отоларингологов Американской медицинской ассоциации - JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery.

Как пишет в этом же издании Джошуа Леви из американского Университета Эмори, «даже учитывая высокий процент полного восстановления, ошеломляющее количество тех, кто пострадал от этой пандемии, заставляет предположить с большой долей определенности, что мы будем завалены пациентами с сохраняющимися симптомами».

Он также отмечает, что им, к сожалению, мало чем можно будет помочь.