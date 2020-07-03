Пт, 3.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Еврокомиссия одобрила использование первого в ЕС препарата для лечения коронавируса

Еврокомиссия одобрила использование первого в ЕС препарата для лечения коронавируса

Ремдесивир.

ФОТО: POOL New/REUTERS

В Европейской комиссии (ЕК) в пятницу санкционировали использование противовирусного препарата Ремдесивир для лечения коронавируса COVID-19, сообщила «Интерфаксу» член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

«Санкционирование первого (в ЕС - ИФ) препарата для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с вирусом», - говорится в заявлении Кириакидис.

«Мы выдаем такое разрешение менее чем через месяц после подачи заявления, что ясно демонстрирует решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения», - добавила комиссар.

Разрешение на использование Ремдесивира последовало после того, как Европейское агентство лекарственных средств дало условное разрешение на использование препарата для лечения пациентов старше 12 лет, которые страдают от пневмонии и нуждаются в кислородной поддержке.

Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводимого при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Исследование, проведенное институтом в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что Ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

В США в начале мая выдали разрешение на использование Ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем применение препарата одобрили в Японии и Южной Корее.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ