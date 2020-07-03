Последствия коронакризиса: Eckerö закрывает дочернюю компанию, Silja Line увольняет 300 человек

Как сообщает компания, причиной закрытия стали проблемы, вызванные эпидемией коронавируса.

Компания приступила к переговорам по сокращению персонала, которые касаются 509 сотрудников компании. Из них 43 работают в офисе компании в Стокгольме, а 466 – на пароме.

Eckerö обещает вернуть деньги клиентам, купившим билеты на круизы парома Birka.

Увольнения в Silja Line

В то же время судоходная компания Silja Line увольняет 300 сотрудников в Швеции.

Большинство увольняемых работает на паромах Galaxy и Symphony, которые тоже стоят в порту с середины марта.