Последствия коронакризиса: Eckerö закрывает дочернюю компанию, Silja Line увольняет 300 человек

Финский судоходный концерн Eckerö закрывает свою дочернюю компанию Birka Cruises, сообщает Yle со ссылкой на радиостанцию Ålands Radio.
Как сообщает компания, причиной закрытия стали проблемы, вызванные эпидемией коронавируса.
Компания приступила к переговорам по сокращению персонала, которые касаются 509 сотрудников компании. Из них 43 работают в офисе компании в Стокгольме, а 466 – на пароме.
Eckerö обещает вернуть деньги клиентам, купившим билеты на круизы парома Birka.
Увольнения в Silja Line
В то же время судоходная компания Silja Line увольняет 300 сотрудников в Швеции.
Большинство увольняемых работает на паромах Galaxy и Symphony, которые тоже стоят в порту с середины марта.
Пассажирское паромное сообщение между Хельсинки и Швецией практически парализовано из-за коронавируса.