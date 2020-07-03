Число пассажиров в Рижском аэропорту выросло более чем на 400%

В связи с постепенным увеличением количества пассажирских рейсов и расширением сети маршрутов в июне аэропорт "Рига" обслужил 55 445 пассажиров, количество пассажиров за месяц увеличилось на 437%, пишет Rus.TVNET.

Тем не менее, снижение количества обслуженных пассажиров в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года все еще является значительным - 92,7%.

В первой половине этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года количество пассажиров, обслуженных в аэропорту, сократилось на 62,9%. За первые шесть месяцев года аэропорт обслужил 1,3 млн пассажиров.

Кулакова также сообщила, что с пятницы будут возобновлены регулярные международные рейсы норвежской бюджетной авиакомпании Norwegian из Риги - первый рейс состоится в столицу Норвегии Осло. Впредь самолеты авиакомпании будут летать в Осло из Рижского аэропорта два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Со следующей недели из аэропорта "Рига" самолеты будут летать по более чем 40 маршрутам. Регулярные международные пассажирские перевозки из Риги возобновили шесть авиакомпаний - латвийская airBaltic, немецкая Lufthansa, финская Finnair, ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air и Norwegian.

Международные пассажирские рейсы в Латвию разрешены из стран, где совокупный 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей ниже 25 случаев, а также из стран, включенных в список безопасных стран Европейской комиссии. Список стран доступен на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний и обновляется раз в неделю по пятницам.

Аэропорт призывает пассажиров тщательно взвесить необходимость поездки и перед покупкой авиабилетов убедиться, что рейс не планируется в/из страны, входящей в группу запрещенных стран с высоким уровнем заболеваемости.

Аэропорт также напоминает, что при планировании поездки пассажиры должны внимательно ознакомиться как с требованиями эпидемиологической безопасности аэропорта и авиакомпании, так и с ограничениями в стране назначения.

В аэропорту "Рига" пассажиры должны носить маски. Аэропорт также призывает пассажиров соблюдать дистанцию, где это возможно, и регулярно мыть и дезинфицировать руки.

Аэропорт также напоминает, что пассажиры, возвращающиеся в Латвию из стран, где совокупный 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей составляет от 15 до 25 случаев, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.