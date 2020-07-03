Оценка экспертов: какие самодельные маски защищают от COVID-19

Ученые Florida Atlantic University провели целую серию экспериментов с разными немедицинскими масками для поиска самых эффективных средств защиты лица. Известно, что маски - наиболее действенный инструмент приостановки распространения COVID-19. Дело в том, что значительное количество носителей этого вируса переносят его в бессимптомной форме, продолжая заражать окружающих. Для этого вовсе не требуется чихать и кашлять, достаточно просто разговаривать и даже дышать. Вот почему так важно носить маски во всех местах с большим скоплением людей.

Однако не все используют именно медицинские маски и респираторы по разным причинам - от их высокой стоимости до дискомфорта и внешней неэстетичности. Многие молодые люди предпочитают прибегать к альтернативным средствам защиты, к которым относятся разные модные шарфики и банданы. Учёные имитировали кашель и чихание от манекена, который носил разные типы самодельных масок, чтобы с помощью лазера определить дальность вылета в воздух капель. Установлены, что если манекен никак не защищает себя, то эти частицы способны путешествовать на расстояние до 3 м.