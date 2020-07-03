Численность жителей Эстонии с серыми паспортами упала ниже 70 000 человек

По данным Регистра населения, по состоянию на 1 июля этого года в Эстонии проживали 69 993 человека с неопределенным гражданством.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 71 051 человек с неопределенным гражданством, а на 1 января прошлого года - 76 148 человек.

По состоянию на 1 июля 2010 года в Эстонии проживали 99 173 человека с неопределенным гражданством. По состоянию на 1 июля 2015 года в Эстонии проживали 88 763 человека с неопределенным гражданством.