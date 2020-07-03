Пт, 3.07.2020
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  • Сотни местных и иностранцы: в таллиннском вытрезвителе был аншлаг

Сотни местных и иностранцы: в таллиннском вытрезвителе был аншлаг

Вытрезвитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

В таллиннском вытрезвителе в июне побывали 596 человек, в том числе 78 женщин.

Статистика показывает, что несмотря на действовавшее в стране чрезвычайное положение, существенного снижения употребления алкоголя заметно не было. 

Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 28 — 18 из Финляндии, четверо жителей Латвии, трое жителей Украины, двое из Литвы и один из Италии. 

В мае в вытрезвитель доставили 564 человек, в том числе 67 женщин. Среди иностранцев были две женщины — одна из ЮАР и одна из Грузии. Кроме того, из граждан других государств на протрезвлении в мае были четверо жителей Украины и по одному из России и Норвегии. 

В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя было установлено видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность помещенных вытрезвляться и следить за состоянием их здоровья.

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