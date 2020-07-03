Калев Стойческу: новая Ялтинская конференция и Шестая часть мира

В своей недавно вышедшей исторической статье президент России Путин угрожает противникам войной, и к этому стоит отнестись серьезно, пишет научный сотрудник Центра международных оборонных исследований и колумнист Калев Стойческу.
Почти полгода назад Кремль объявил, что президент Владимир Путин готовит историческую статью, где расскажет всю правду о Второй мировой войне. Псевдонаучная статья вышла недавно в журнале The National Interest, который позиционирует себя как «реальное» издание, защищающее интересы США, и вдохновляется величайшими деятелями консерватизма, такими как: премьер-министр Великобритании времен правления королевы Виктории Бенджамин Дизраэли, осуществивший объединение Германии канцлер Отто фон Бисмарк и бывший Государственный секретарь США и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер (которому недавно исполнилось 97 лет).
Конечно, выбор Кремля был неслучаен, потому что опубликованная Путиным статья написана под влиянием идей реальной политики. Статья представляет собой призыв к крупным западным державам заключить соглашения с Россией за счет малых государств, то есть провести новую Ялтинскую конференцию, которая, вероятно, положила бы конец изнуряющей обе стороны конфронтации. От статьи явно веет угрозой войны, в том случае, если с притязаниями России не будут считаться.
Путин проводит параллели между собой и Сталиным, что особенно актуально в контексте с грандиозным парадом Победы и прошедшим 1 июля референдумом по принятию поправок к конституции. Его послание заключается в том, что он так же как Сталин является властным и жестким во внутренней политике, где использует всю полноту своей власти, а во внешней политике он продуктивно и непримиримо отстаивает интересы Москвы, подчиняя соседние страны, держа западный мир в страхе и т.д.
В статье не только переписывается история Второй мировой войны и предшествующего периода в том чисто пропагандистском стиле, которым славилась давняя программа «Время». В статье также объясняются довольно прозрачными намеками взгляды путинского руководства на последствия холодной войны и предлагаются оправдания для возможных шагов в ближайшем будущем, которые, безусловно, будут предприняты, как только представится возможность.
Президент России подчеркивает, что в результате заключения в июне 1919 года Версальского договора стало неизбежным начало Второй мировой войны 20 лет спустя, поскольку Германия была беспощадно и опрометчиво унижена, что соответствует действительности. Нет сомнений, что Путин и его единомышленники считают события, последовавшие за окончанием холодной войны, намеренным унижением России.
Советский союз распался, Организация Варшавского договора была упразднена, а бывшие «союзники» и Балтийские страны вошли в НАТО и Европейский Союз, к чему также стремятся Украина и Грузия. В этом году на параде на Красной площади в Москве присутствовали в качестве гостей только главы стран членов СНГ и Сербии, которая может стать новой Болгарией (раньше ее называли 16-й республикой СССР).
Таким образом, «унижение» России должно закончиться, иначе отношения с западом не улучшатся, а в худшем случае может разразиться военный конфликт (вероятно, в регионе Черного и/ или Балтийского моря). Также угрозы Путина направлены против Польши, которую он выставляет главным виновником Второй мировой войны.
Оставим в стороне абсурдные и комичные суждения: например, что Советский союз был вынужден в сентябре 1939 вторгнуться в Польшу и разделить ее с Германией, так как Сталин желал обезопасить евреев Восточной Польши (территория современной западной Украины и Беларуси). Цель Путина – очернить Польшу, утверждая, что руководство этой страны не могло или не желало вести правильную политику до начала Второй мировой войны, как не желает и не может изменить ее и по сей день. Также Путин стремится выставить Польшу фактором, препятствующим отношениям России с Западом. Но если бы только Польша и страны Балтии мешали крупным державам вести мирные дела с Россией! В действительности Путина злит размещение дополнительных войск США в Польше и, возможно, в других странах в восточном крыле НАТО, несмотря на сокращение американского военного присутствия в Европе.
Президент Путин дал интервью первому каналу российского государственного телевидения, в котором помимо прочего заявил, что при создании Советского союза в договоре было прописано право выхода, но не процедура. По словам главы Кремля, некоторые бывшие союзники получили в свой «багаж» достаточно большое количество исконно русских земли в виду отсутствия этой самой процедуры, что теперь напрямую ущемляет российский суверенитет.
Это не только прямой намек на Крым, когда Москва «восстановила историческую справедливость», но и явная угроза соседним странам, которые состоят в союзнических отношениях с Россией, но пытаются вести более независимую политику (например, Белоруссия и Казахстан). Возможно, Путин полагает, что Нарва тоже исконно русский город, как Кенигсберг и Выборг.
Атмосфера религиозного фанатизма в связи с празднованием 75 годовщины Победы и провозглашение Владимира Путина бессменным президентом лишь частично объясняют историческую статью и интервью президента России. Разумеется, Путин хочет заручиться большей поддержкой на референдуме по изменению конституции, однако у него более далеко идущие планы, которые гораздо более важны.
Путин правит в России уже 21 год. Он сам не представляет, как долго еще, будучи автократом, он может занимать пост президента, но во имя стабильности государства
он не примет безделья в стенах Кремля или в Сочи, поэтому сделает все возможное, чтобы увековечить себя в истории России наряду с Иваном Грозным, Петром Великим и Николаем I. Не говоря уже о Сталине. Кроме того он наконец-то видит подходящую для этого возможность, потому что нынешняя ситуация значительно отличается от той, что была 20 или 30 лет назад. Запад, в том числе США, слабеет и решает свои проблемы и, заручившись поддержкой Китая, у России есть возможность активно действовать и расширять сферу своего влияния.
Было бы ошибочно и опасно не воспринимать слова Путина с должной серьезностью. Нельзя исключать, что Госдума России, исполнитель воли Кремля, может, например, аннулировать Беловежское соглашение, на основании которого Советский союз прекратил существование в декабре 1991 года. В таком случае распад Советского союза и в том числе восстановление независимости Балтийских стран в августе 1991 Москва признала бы недействительными и противозаконными. Россия была бы вправе сместить границы, без труда повторив абхазский или другой подобный сценарий.
Когда-то Путин заявил следующее: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы». Теперь кажется, что именно правительство России потеряло голову или, по крайней мере, терпение. По мнению главы Кремля, старые счета еще не оплачены. Однако не стоит вдохновляться воинственностью униженной нацистской Германии или, ссылаясь на нее, угрожать кому-либо, потому что Вторая мировая война закончилась поражением и оккупацией страны-агрессора, Германии. Адольф Гитлер и Ева Браун приняли ампулы с ядом. Их тела облили бензином и подожгли.