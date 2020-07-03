Калев Стойческу: новая Ялтинская конференция и Шестая часть мира

Оставим в стороне абсурдные и комичные суждения: например, что Советский союз был вынужден в сентябре 1939 вторгнуться в Польшу и разделить ее с Германией, так как Сталин желал обезопасить евреев Восточной Польши (территория современной западной Украины и Беларуси). Цель Путина – очернить Польшу, утверждая, что руководство этой страны не могло или не желало вести правильную политику до начала Второй мировой войны, как не желает и не может изменить ее и по сей день. Также Путин стремится выставить Польшу фактором, препятствующим отношениям России с Западом. Но если бы только Польша и страны Балтии мешали крупным державам вести мирные дела с Россией! В действительности Путина злит размещение дополнительных войск США в Польше и, возможно, в других странах в восточном крыле НАТО, несмотря на сокращение американского военного присутствия в Европе.

Президент Путин дал интервью первому каналу российского государственного телевидения, в котором помимо прочего заявил, что при создании Советского союза в договоре было прописано право выхода, но не процедура. По словам главы Кремля, некоторые бывшие союзники получили в свой «багаж» достаточно большое количество исконно русских земли в виду отсутствия этой самой процедуры, что теперь напрямую ущемляет российский суверенитет.

Это не только прямой намек на Крым, когда Москва «восстановила историческую справедливость», но и явная угроза соседним странам, которые состоят в союзнических отношениях с Россией, но пытаются вести более независимую политику (например, Белоруссия и Казахстан). Возможно, Путин полагает, что Нарва тоже исконно русский город, как Кенигсберг и Выборг.

Атмосфера религиозного фанатизма в связи с празднованием 75 годовщины Победы и провозглашение Владимира Путина бессменным президентом лишь частично объясняют историческую статью и интервью президента России. Разумеется, Путин хочет заручиться большей поддержкой на референдуме по изменению конституции, однако у него более далеко идущие планы, которые гораздо более важны.

Путин правит в России уже 21 год. Он сам не представляет, как долго еще, будучи автократом, он может занимать пост президента, но во имя стабильности государства

он не примет безделья в стенах Кремля или в Сочи, поэтому сделает все возможное, чтобы увековечить себя в истории России наряду с Иваном Грозным, Петром Великим и Николаем I. Не говоря уже о Сталине. Кроме того он наконец-то видит подходящую для этого возможность, потому что нынешняя ситуация значительно отличается от той, что была 20 или 30 лет назад. Запад, в том числе США, слабеет и решает свои проблемы и, заручившись поддержкой Китая, у России есть возможность активно действовать и расширять сферу своего влияния.

Было бы ошибочно и опасно не воспринимать слова Путина с должной серьезностью. Нельзя исключать, что Госдума России, исполнитель воли Кремля, может, например, аннулировать Беловежское соглашение, на основании которого Советский союз прекратил существование в декабре 1991 года. В таком случае распад Советского союза и в том числе восстановление независимости Балтийских стран в августе 1991 Москва признала бы недействительными и противозаконными. Россия была бы вправе сместить границы, без труда повторив абхазский или другой подобный сценарий.