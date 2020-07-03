Галерея ⟩ Юри Ратас поблагодарил жителей Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас поблагодарил сегодня на прошедшем в Таллиннском ботаническом саду благодарственном концерте представителей различных сфер жизни, которые помогли выйти из чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, пишет Postimees.
Сегодня Ратас поблагодарил всех сотрудников здравоохранения, ученых, чиновников Спасательного департамента, полицейских, военнослужащих и кайтселитчиков, работников Департамента здоровья и Центра тревоги, предпринимателей, чиновников, социальных работников и работников в сфере образования, дипломатов и сотрудников консульств, журналистов и сотрудников СМИ, добровольцев, представителей местных самоуправлений и конституционных учреждений, а также всех жителей Эстонии.
«Вы все заслужили большой благодарности и признания. Ваша работа и вклад в самые критические моменты кризиса заслуживает искреннего восхищения. Поведение всех жителей Эстонии было в эти тяжелые месяцы очень благоразумным. Ни одно ограничение или запрет бы не сработали, если бы мы в них не верили и не придерживались их в своем поведении», - сказал он.
По словам Ратаса, как общество, так и каждый в отдельности, были в тяжелом положении, но все вместе справились. «Мы справлялись до сих пор и победим, опираясь на полученный опыт и знания, защищая своих близких, соседей и коллег, сохраняя здоровое общество и нашу повседневную жизнь, тогда, когда вирус вернется второй волной», - сказал Ратас.