Коронавирус. ФОТО: Savanevich Viktar/Shutterstock

Британия готовится к открытию большинства бизнесов, Новая Зеландия снова закрыла границы, Техас ввел обязательное ношение масок, ситуация в мире в целом снова неутешительная.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 приближается к 11 млн, более 520 тыс. заболевших умерли.

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Британия выходит из локдауна

Великобритания готовится к значительным послаблениям карантина, которые вступят в силу 4 июля. На территории Англии с соблюдением санитарных норм откроются:

Рестораны, пабы и кафе

Отели, полупансионы, караван-парки, места для кемпинга

Салоны красоты

Библиотеки, кинотеатры, музеи, галереи, тематические парки, социальные клубы, детские аттракционы и площадки, спортивные площадки вне помещений

Церкви и молельные дома. Кроме молитв, там разрешено проводить обряды (свадьбы, крестины) при максимальном числе присутствующих не более 30 человек

В Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии ситуация похожая с небольшой разницей в датах и перечне открываемых объектов.

Также в пятницу будет обнародован список из нескольких десятков стран, для прибывающих из которых в Великобританию будет отменен обязательный двухнедельный карантин. Пока известно лишь, что в него попали Франция, Германия, Италия и Испания.

Между тем британская пресса обсуждает поездку отца премьер-министра Бориса Джонсона Стенли Джонсона в Грецию, несмотря на общую рекомендацию властей продолжать воздерживаться от путешествий, не имеющих особо важного значения.

У Британии пока нет прямого воздушного сообщения с Грецией по решению греческих властей, и восстановлено оно будет не раньше середины июля.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию Борис Джонсон попросил их обратиться напрямую к его отцу, который, в свою очередь, объяснил изданию Daily Mail, что летал по очень важному делу - проверить, что сдаваемое им в Греции жилье безопасно на предмет Covid-19 и готово принять туристов.

Еще в Европе

Власти Австрии сообщают о всплеске заболеваемости. Больных в активной фазе там 787, неделю назад их было 470. В федеральной земле Верхняя Австрия закрыты несколько школ, около 1400 человек отправлены в карантин, в том числе все прихожане одной из церквей.

Власти столицы Сербии Белграда объявили в городе чрезвычайное положение.

Город известен своими ночными клубами, вмещающими до 500 человек. На сегодняшний день в закрытых помещениях могут собираться до 100 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением медицинских масок.

Однако на фоне снова растущей статистики заражений власти города считают эти меры недостаточными и вводят комендантский час с 23:00.

Ситуация в мире

Резкий рост заболеваемости отмечен в Израиле, где количество новых случаев приблизилось к показаниям середины апреля - наихудшим за все время эпидемии. За минувшие сутки в стране заболели более 1100 человек.

Власти снова ввели запрет на массовые мероприятия и встречи в общественных местах. В городах Ашдод и Лод введен частичный карантин.

Всего в Израиле Covid-19 диагностирован у 27,6 тыс. человек, 326 человек умерли.

Палестинские власти Западного берега реки Иордан снова ввели полный локдаун на своей территории. Ограничено передвижение между городами и поселениями, на ближайшие пять дней закрывается большая часть магазинов.

За минувшие сутки в ПА выявлено 70 новых заболевших, 11 человек доставлены в интенсивную терапию в тяжелом состоянии.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел в штате обязательное ношение масок в общественных местах.

Техас, наряду с Калифорнией и Флоридой, в последнюю неделю стал эпицентром распространения инфекции в США. Страна лидирует в мире по числу заболевших и умерших - 2,7 млн и 128,7 тыс. человек соответственно.

Ежедневно там выявляют в среднем 40 тыс. новых диагнозов, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число заболевших - более 53 тысяч.

Тревожная ситуация также сложилась в Индии, где за минувшие сутки зарегистрировано более 20 тыс. новых случаев Covid-19. Самые зараженные штаты - Махараштра и Тамилнад на юге страны.

Всего в Индии заболели около 625 тыс. человек, умерли более 18 тыс. Если суточная динамика заражения не пойдет на спад, через пару дней Индия обгонит Россию по числу заболевших и выйдет на третье место в мире.

Новая Зеландия снова закрыла границы, попасть в страну можно только при наличии веской причины и особого разрешения. Въезд в соседнюю Австралию не настолько ограничен, но всем прибывающим необходимо иметь особую визу, которую можно получить онлайн, и медицинское заключение или результаты отрицательного теста на Covid-19.

В Южной Корее за минувшие 24 часа выявлено 63 больных, что является самым высоким показателем за две прошедшие недели.

В мае-июне в стране долгое время не было новых случаев заболевания, и власти рассматривают новый скачок как серьезное ухудшение ситуации. Всего в Южной Корее с начала эпидемии коронавирусом заразились почти 13 тыс. человек, умерли 282.