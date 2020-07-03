Один из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения покупает эстонскую фирму

BK Eesti AS является официальным дистрибьютором Hikvision в Эстонии, таким образом этот шаг можно считать логичным. BK Eesti в основном перепродает китайские продукты видеонаблюдения, системы охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы обнаружения пожара и другие продукты, следует из направленного в Департамент конкуренции уведомления о консолидации.

Руководитель BK Eesti и один из владельцев Кевин Джулиан Проберт-Эхавер не захотел комментировать сделку. «Мне сейчас нечего сказать по этому поводу. Может, когда-нибудь потом», - сказал предприниматель и закончил разговор. Цена сделки неизвестна.

В уведомлении, направленном в Департамент конкуренции, Hikvison назвал своей целью получить полный контроль над BK, чтобы улучшить свою маркетинговую деятельность в Прибалтике.

BK Grupp - крупнейший оптовик систем безопасности в Прибалтике. Они предлагают все необходимое для установки систем безопасности, от кабелей до анализирующих IP-камер. В прошлом году оборот BK Estonia составил чуть более 6 миллионов евро, а прибыль - четверть миллиона евро. По состоянию на март в компании работало 22 человека.

Hikvision (штаб-квартира - в Ханчжоу), совладельцем которого является Китай, - один из крупнейших в мире производителей систем безопасности. Они производят оборудование для видеонаблюдения и другие продукты безопасности и продают их по всему миру. Hikvision также работает в области умных бытовых приборов, промышленной автоматики и автомобильной электроники.

Министерство обороны США опубликовало список из 20 китайских компаний, которые, по словам Пентагона, получают поддержку китайских военных. Список включает в себя телекоммуникационного гиганта Huawei, а также Hikvision, писал Bloomberg на прошлой неделе. В прошлом правительство США запрещало своим государственным ведомствам заключать договоры с Hikvision.

В феврале прошлого года эстонский эксперт по безопасности Валло Пылдма сказал Postimees, что китайские производители Hikvision и Dahua предлагают выгодное массовое производство, безопасность которого всегда была слабым местом. Также подтвердилась связь Hikvision с правительством Китая.