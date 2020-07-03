В МАГАТЭ назвали возможную причину повышения уровня радиации

Причиной легкого повышения уровня радиации в Северной Европе близ границы с Россией в конце июня предположительно является атомная электростанция. Источником радиации мог быть ядерный реактор - либо активный, либо находящийся на ремонте, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 3 июля, в Вене. В агентстве подчеркнули, что угрозы для окружающей среды и людей нет, передает Deutsche Welle.
МАГАТЭ пока не удалось установить местоположение этого атомного реактора. 40 государств, в том числе Россия и Латвия, не сообщали агентству о каких-либо происшествиях в атомной сфере.
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) на прошлой неделе сообщила, что в некоторых регионах Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, а также в северо-западной части России зафиксировано незначительное повышение уровня радиации.
Один из институтов в Нидерландах предположил, что источник утечки находится в западной части России. По другой версии, радиационный фон мог повыситься в результате сгорания древесины, все еще зараженной в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Компания-оператор российских АЭС "Росэнергоатом", однако, заявила, что никаких инцидентов на ее объектах не было, а одна из французских неправительственных организаций исключила Латвию как источник радиации по результатам исследования изотопов.