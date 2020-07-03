Светлана Янчек: Айвару Мяэ больше нравится работа, чем женщины

- Думаю, что, конечно, скажется. Никому не хочется стать жертвой воспоминаний семи- или двадцатилетней давности. Все будут вести себя осторожно. Но мы с водой выплескиваем и ребенка. Уходит непосредственность общения в театральных кругах. Слово «домогательство» по отношению к Мяэ вообще неприменимо. Оскорбления шутками – да. Я понимаю, что так может быть сформулировано отношение к его юмору, но он не станет домогаться.

- Некоторые обвиняют и в том, что не стал домогаться… И мне лично кажется сомнительной публикация этих мемуаров многолетней давности, когда уже никак не доказать, что там было на самом деле, а репутация обвиняемого страдает в любом случае. С другой стороны, те, кто считают себя пострадавшими, тоже должны иметь право на защиту своего достоинства.

- Конечно. Но если ты семь лет назад промолчала, а сейчас воспользовалась ситуацией…

- А если не промолчала, но тогда этого никто не заметил, потому что контекст был другой, культура другая?

- Трудно сказать. Но я сейчас вспомнила эпизод семилетней давности, когда мне было очень тяжело из-за того, что пришлось сократить несколько человек в театре, и Айвар мне сказал: «Что ты переживаешь? Я уволил сегодня 25 человек – он сокращал не то оркестр, не то кордебалет, не то хор», – я даже ахнула. А он сказал: «Поверь, у руководителя всегда есть непопулярные решения, но очень важно не оттолкнуть при этом чувства человека, которого ты выгоняешь. Из тех 25 человек, что я уволил, может быть, 7 ушли недовольные. А со всеми остальными я говорил столько, сколько было нужно, чтобы объяснить, насколько этот человек был значим для меня и что побудило меня от него отказаться». Это делает не каждый работодатель, некоторые сообщают по мейлу. Это тоже говорит о его человеческой составляющей.

Сегодня его пытаются представить абсолютным монстром, который никого не уважает… Но это не так, хотя его поведение не всегда вписывается в рамки общепринятого политеса.

- Должны ли мы предоставлять право анонимности тем, кто говорит о домогательствах в СМИ? С одной стороны, мы оберегаем потерпевших, с другой – ответчик в любом случае конкретен.

- Думаю, в прессе – да. Мы должны сохранить анонимность при условии, что этот человек пришел и сделал заявление в полицию. Пострадавшим предложили это сделать, но не все поторопились этому последовать, хотя свидетелей в театре обычно очень много: там просто тесно, особенно за кулисами.

- Сейчас трудовой договор с Мяэ приостановлен на два месяца. Возможно ли вообще вернуться после таких обвинений, даже если вина не будет доказана в суде?