Прокуратура отстранила от дела защитника Исы Халилова

Юриста и бывшего сотрудника полиции безопасности Индрека Пыдера отстранили от уголовного дела в четверг по постановлению пыхьяского окружного прокурора Дианы Хелила.

Хелила объясняет отстранение Пыдера обязанностью государства обеспечить качество права на защиту, чтобы можно было выяснить все обстоятельства уголовного дела. «Если прокуратура видит, что подзащитный может остаться без надлежащей защиты, то прокуратура должна рассмотреть вопрос о том, предоставляется ли, по нашей оценке, подзащитному компетентная юридическая помощь, и при необходимости назначить нового защитника клиенту», - сказала Хелила.

Окружной прокурор пояснила, что у людей, которые не состоят в адвокатуре, есть право участвовать в качестве защитника в уголовном деле, идея законодателя состоит в том, чтобы таким образом сделать доступнее юридическую помощь, а не снизить качество.

«Кроме того, что знания адвоката проверяются на экзамене в адвокатуру, надзор за деятельностью адвокатов может осуществлять Эстонская адвокатура. В отношении юристов такая возможность отсутствует», - отметила Хелила.