Инициатива Михаила Кылварта направлена не на защиту интересов горожан

В конце мая мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился с ходатайством о внесении изменений в Закон о туризме с целью ввести лицензирование услуг размещения туристов в квартирах. Для этого предлагается заручиться согласием 2/3 членов квартирного товарищества. Объясняется эта инициатива интересами безопасности горожан. У предпринимателя Николая Секачева своя точка зрения на эту проблему.
В бизнес-кругах такую инициативу объясняют идеей лоббирования интересов крупных игроков на рынке гостиничных услуг, ведь бурное развитие booking.com и airbnb.com привело к появлению в одном только Таллинне сотен, если не тысяч предпринимателей, которые успешно предоставляют услуги на этом рынке. По информации СМИ, в Таллинне почти 4500 квартир, в которых предлагаются услуги размещения.
В экономике есть термин «уберизация», когда появление мобильных платформ с привлечением широкого круга частных лиц позволило кардинально улучшить не только саму услугу, но и значительно, часто на порядок, снизить ее стоимость. Такси - одна из самых ярких иллюстраций этого процесса. Вспомните, сколько стоила поездка на такси до появления подобных сервисов? Что приходилось делать, чтобы заказать такси?
По моему мнению, инициатива господина Кылварта направлена не на защиту интересов горожан. Главной ее целью является именно запретительная мера против тысяч мелких предпринимателей, которые с каждым годом откусывают все больший кусок у крупных гостиниц и гостиничных сетей. Почему это происходит? По очень простой причине - эти предприниматели оказывают более качественную услугу по более низкой цене. Это подтверждают сотни тысяч туристов, которые «голосуют ногами» в пользу апартаментов.
Снижение цен приводит к повышению конкурентоспособности Таллинна по сравнению с другими городами - и от этого выигрывают все. Туристы не только ночуют, они пользуются другими услугами, едят в ресторанах, покупают сувениры и другие товары. От этого выигрывают уже десятки тысяч человек, которые трудятся в туристическом секторе.
Теперь под предлогом борьбы за интересы горожан фактически предлагается запрет на предоставление таких услуг. Любой, кто был на собрании товарищества в многоквартирном доме, прекрасно понимает: получить согласие 2/3 собственников квартир практически невозможно, сами собрания очень часто переносятся из-за того что нет кворума в 1/2, не говоря уже о 2/3.
Принятие такой инициативы будет иметь несколько последствий. Первое - повышение цен в гостиницах. Ничего удивительного: предложение на рынке значительно сократится , а цена неминуемо увеличится. Элементарная экономика. Гораздо хуже проблемы второго порядка: Таллинн конкурирует за право принять туристов с другими городами, а из-за такого повышения цен спрос неминуемо снизится. А значит, снизятся сопутствующие расходы туристов – это отразится на общепите, торговле, транспорте, которые и так сильно пострадали от пандемии. За этим стоят десятки тысяч человек, десятки тысяч налогоплательщиков и избирателей.
По моему мнению, проблема с ущемленными интересами горожан надумана - предприниматели больше других собственников заинтересованы в порядке. Они часто за свой счет ремонтируют общедомовую собственность, содержат ее в порядке. Конечно, неадекватные гости изредка случаются, но как правило это исключение из правил.
Можно подумать о том, как сделать, чтобы гости были мотивированы соблюдать порядок. Проблема уже давно решена при аренде автомобилей - ответственность за нарушение несет арендатор. Мы со своей стороны можем организовать процесс так, что штраф за нарушение порядка будет переложен на плечи нерадивого гостя. Можно упростить порядок наложения штрафа, увеличить его размер. Но почему мы должны лечить перхоть гильотиной?
Хотите больше регулирования - предлагайте ввести реестр объектов недвижимости, где оказывается такая услуга. Можно исключать из этого реестра за систематические нарушения по представлению тех самых 2/3 членов товарищества. Но и это - не лучшее решение.
А ваше предложение - это движение в сторону Северной Кореи. Эстонское государство много делает для привлечения к себе внимания как к стране свободного предпринимательства, стране, где уважают права людей, в том числе на свободу предпринимательской деятельности. Страны, которые ставят во главу угла свободу, а не регулирование, развиваются гораздо быстрее и выигрывают на международном рынке. Введение запретительных барьеров для целого сектора экономики — серьезный тормоз в развитии страны в целом.
Я хотел бы задать господину Кылварту ряд вопросов. Рассматривались ли альтернативные варианты решения этой проблемы и какие именно? Какой масштаб имеет проблема, с которой начата борьба? По каким адресам расположены объекты, на которые поступают жалобы соседей? Ведется ли статистика числа обращений? Почему, перед тем как предложить столь радикальные меры, не проведено обсуждение с работающими в этой сфере предпринимателями?
Я считаю, что инициатива выглядит крайне сомнительной. Негативные последствия от ее принятия могут отразиться на целом секторе экономики нашего государства, пострадают тысячи людей, задействованных в этой сфере, которая и так уже понесла огромный удар в связи с пандемией. Мне представляется, что столь радикальную инициативу необходимо предварительно публично обсудить с привлечением всех заинтересованных сторон — квартирных товариществ, представителей бизнеса, политических партий, экспертов по экономике, чего, увы, главой Таллинна сделано пока не было.