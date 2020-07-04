Инициатива Михаила Кылварта направлена не на защиту интересов горожан

В бизнес-кругах такую инициативу объясняют идеей лоббирования интересов крупных игроков на рынке гостиничных услуг, ведь бурное развитие booking.com и airbnb.com привело к появлению в одном только Таллинне сотен, если не тысяч предпринимателей, которые успешно предоставляют услуги на этом рынке. По информации СМИ, в Таллинне почти 4500 квартир, в которых предлагаются услуги размещения.

В экономике есть термин «уберизация», когда появление мобильных платформ с привлечением широкого круга частных лиц позволило кардинально улучшить не только саму услугу, но и значительно, часто на порядок, снизить ее стоимость. Такси - одна из самых ярких иллюстраций этого процесса. Вспомните, сколько стоила поездка на такси до появления подобных сервисов? Что приходилось делать, чтобы заказать такси?

По моему мнению, инициатива господина Кылварта направлена не на защиту интересов горожан. Главной ее целью является именно запретительная мера против тысяч мелких предпринимателей, которые с каждым годом откусывают все больший кусок у крупных гостиниц и гостиничных сетей. Почему это происходит? По очень простой причине - эти предприниматели оказывают более качественную услугу по более низкой цене. Это подтверждают сотни тысяч туристов, которые «голосуют ногами» в пользу апартаментов.

Снижение цен приводит к повышению конкурентоспособности Таллинна по сравнению с другими городами - и от этого выигрывают все. Туристы не только ночуют, они пользуются другими услугами, едят в ресторанах, покупают сувениры и другие товары. От этого выигрывают уже десятки тысяч человек, которые трудятся в туристическом секторе.

Теперь под предлогом борьбы за интересы горожан фактически предлагается запрет на предоставление таких услуг. Любой, кто был на собрании товарищества в многоквартирном доме, прекрасно понимает: получить согласие 2/3 собственников квартир практически невозможно, сами собрания очень часто переносятся из-за того что нет кворума в 1/2, не говоря уже о 2/3.

Принятие такой инициативы будет иметь несколько последствий. Первое - повышение цен в гостиницах. Ничего удивительного: предложение на рынке значительно сократится , а цена неминуемо увеличится. Элементарная экономика. Гораздо хуже проблемы второго порядка: Таллинн конкурирует за право принять туристов с другими городами, а из-за такого повышения цен спрос неминуемо снизится. А значит, снизятся сопутствующие расходы туристов – это отразится на общепите, торговле, транспорте, которые и так сильно пострадали от пандемии. За этим стоят десятки тысяч человек, десятки тысяч налогоплательщиков и избирателей.

По моему мнению, проблема с ущемленными интересами горожан надумана - предприниматели больше других собственников заинтересованы в порядке. Они часто за свой счет ремонтируют общедомовую собственность, содержат ее в порядке. Конечно, неадекватные гости изредка случаются, но как правило это исключение из правил.