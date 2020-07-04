Покупатели квартир не дождались дешевых распродаж

«Покупатели ждали, что уже весной на рынке появятся выставленные на быструю продажу дешевые квартиры, но этого не произошло, - объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг - В апреле рынок недвижимости на некоторое время застыл, но сегодня мы практически вернулись к нормальной торговой активности».

По словам Саксинга, во время кризиса увеличилась доля людей, которые быстро купили квартиру за свои деньги. «Сегодня также восстановилось число покупателей, взявших кредит - банки продолжили кредитовать куплю-продажу квартир, - отметил он. - Заказы на оценочные акты, необходимые для банковского кредита, также поступают регулярно».