Мотоциклист устроил гонки с полицией. После предупредительного выстрела его взяли на таран

В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Нарва в районе 19 часов патрульные полицейские заметили мотоцикл Suzuki, скорость которого составляла по меньшей мере 141 км/ч на отрезке, где максимально разрешенная скорость равна 110км/ч. Полицейские последовали за превысившим скорость мотоциклистом и подали знак об остановке, но водитель решил лишь прибавить газу и на высокой скорости въехал в черту города Йыхви.

Двигаясь по улицам города, мотоциклист значительно превышал скорость и совершал опасные маневры, подвергая опасности как других участников движения, так и ставя под угрозу свою жизнь, поэтому для остановки водителя были привлечены дополнительные силы. Используя сразу несколько экипажей, полицейские пытались воспрепятствовать движению мотоциклиста, но ему удавалось улизнуть, используя, в том числе, и пешеходные дорожки.

После длившейся несколько десятков минут погони, мотоциклист прибыл на пустынную окраину Йыхви, находящуюся недалеко от улицы Сомпа. Там один из полицейских совершил предупредительный выстрел в воздух из служебного оружия, который, однако, мотоциклиста также не остановил. Для того, чтобы мотоциклист, благодаря маневренности, не проехал через находящийся на пустыре бетонный блок, который позволил бы оторвался от патруля, полицейские решили пойти на таран, и на низкой скорости коснулись заднего колеса двигавшегося мотоцикла. После этого водитель упал и стражи порядка смогли его поймать.

Прибывшая на место скорая помощь осмотрела 49-летнего мужчину и по первоначальным данным, серьезных повреждений у водителя мотоцикла не обнаружено. Тем не менее, он был доставлен в больницу для дополнительного осмотра. Водитель был трезв и у него имелись права соответствующей категории. О причинах такого поступка мотоциклиста станет известно в ходе начавшегося в его отношении делопроизводства.

По словам старшего смены патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Уудо Сала, вытеснение водителя мотоцикла с дороги было осознанным поступком, которое воспрепятствовало возвращению водителя на улицы города, где он мог бы совершить аварию с более серьезными последствиями.