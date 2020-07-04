Автомобилю Халилова один раз удалось ускользнуть от полиции

Внедорожник BMW, который 20 июня на Лаагна-теэ ехал со скоростью почти 200 км/ч и попал в дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими, находился в сфере внимания полиции в течение всего прошлого месяца, пишет Postimees.
Если ранее было известно о трех нарушениях правил дорожного движения, то однажды этой же машине удалось сбежать. В первый час 30 мая Центр тревоги уведомили об автомобиле с регистрационным номером ISA 999, который на высокой скорости мчался по Таллинну по Нарвскому шосссе в направлении центра города. Патрули начали искать BMW, но в ту ночь автомобиль не был задержан.
Шесть дней спустя, 5 июня, та же самая машина обогнала движущийся перед ней автомобиль по правой обочине что также было зафиксировано полицией.
9 и 18 июня было превышено ограничение скорости тем же BMW. В первом случае белый внедорожник ехал со скоростью 78 км/ч в районе с ограничением скорости 50 км/ч. Второй раз машина ехала в районе, где стояло ограничение в 90 км/ч, со скоростью 182 км/ч. В трех этих случаях подозреваемый в совершении ДТП на Лаагна-теэ 20-летний Иса Халилов не находился за рулем автомобиля Халилов.
Халилов в настоящее время находится под стражей. Его защитник Индрек Пыдер, бывший сотрудник Полиции безопасности, был отстранен от производства. По данным прокуратуры, Пыдер, который не является членом коллегии адвокатов и был осужден по уголовному законодательству, не обладает компетенцией для представления подзащитного.