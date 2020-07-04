Автомобилю Халилова один раз удалось ускользнуть от полиции

Если ранее было известно о трех нарушениях правил дорожного движения, то однажды этой же машине удалось сбежать. В первый час 30 мая Центр тревоги уведомили об автомобиле с регистрационным номером ISA 999, который на высокой скорости мчался по Таллинну по Нарвскому шосссе в направлении центра города. Патрули начали искать BMW, но в ту ночь автомобиль не был задержан.

Шесть дней спустя, 5 июня, та же самая машина обогнала движущийся перед ней автомобиль по правой обочине что также было зафиксировано полицией.

9 и 18 июня было превышено ограничение скорости тем же BMW. В первом случае белый внедорожник ехал со скоростью 78 км/ч в районе с ограничением скорости 50 км/ч. Второй раз машина ехала в районе, где стояло ограничение в 90 км/ч, со скоростью 182 км/ч. В трех этих случаях подозреваемый в совершении ДТП на Лаагна-теэ 20-летний Иса Халилов не находился за рулем автомобиля Халилов.