Эхо коронавируса: каждая четвертая компания в Эстонии может сократить персонал

Инвестиционная ситуация и частное потребление были оценены институтом как плохие, и только через шесть месяцев, т.е. к декабрю 2020 года, общая ситуация в экономике страны улучшится по сравнению с сегодняшним днем.

"Кризис все больше затрагивает промышленный и строительный секторы, а уменьшение заказов приводит к необходимости снижения заработной платы работников - это в июне отметили 44% компаний", - сказала генеральный директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг, по словам которой, каждая четвертая компания в Эстонии может сократить персонал.