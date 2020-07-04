Эхо коронавируса: каждая четвертая компания в Эстонии может сократить персонал

Эстонский институт конъюнктуры подвел итоги экономики страны за июнь, представив не самые утешительные выводы: если влияние коронавируса на здоровье людей и уменьшилось, то влияние на экономику в ближайшие месяцы, вероятно, усилится, пишет Rus.ERR.
Инвестиционная ситуация и частное потребление были оценены институтом как плохие, и только через шесть месяцев, т.е. к декабрю 2020 года, общая ситуация в экономике страны улучшится по сравнению с сегодняшним днем.
"Кризис все больше затрагивает промышленный и строительный секторы, а уменьшение заказов приводит к необходимости снижения заработной платы работников - это в июне отметили 44% компаний", - сказала генеральный директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг, по словам которой, каждая четвертая компания в Эстонии может сократить персонал.
Вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби отметил, что если осенью не будет новой волны пандемии, опасения большинства компаний уменьшатся через шесть месяцев, но многие отрасли не достигнут докризисного уровня, и особенно это касается туристической сферы.