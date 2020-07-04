"Нас хотят выжать с рынка": Эстония пытается помешать принятию дорожного пакета ЕС

По мнению стран, это ухудшит конкурентоспособность автомобильных компаний.
Одна из целей реформы автомобильного транспорта Европейского союза, т.н "дорожного пакета", заключается в обеспечении лучших условий труда и социальных условий для водителей.
Островные и периферийные страны Европейского Союза считают, что предлагаемые ограничения являются дискриминационными по отношению к ним, и направили обращение в Европейский парламент. В основном оно касается обязанности регулярно возвращать автомобиль на родину.
"Он ведь несет дополнительные затраты. Водитель должен возвращаться каждые четыре недели, а автомобиль каждые восемь недель», - пояснил Тойво Кулдкепп, генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Это долгий и дорогостоящий путь для периферийных и островных государств Европейского Союза, заявил министр экономики Эстонии Таави Аас, подписавший обращение.
«Это чистый протекционизм: центральноевропейские автомобильные компании хотят вытеснить конкурентов из Восточной Европы или с периферии. И такой пакет просто усложнит положение этих конкурентов", - сказал министр.
«Для периферийных стран, включая Эстонию, это означает, что нас просто выталкивают из Европы, а наши транспортные компании просто истребляют», - сказал Эрмо Перолайнен, глава информационного отдела ассоциации международных автоперевозчиков.
Он добавил, что никто не будет делать никаких пустых возвратов - в этом случае больше не будет никакого смысла делать работу.
Аас сказал, что перевозчики могут зарегистрировать свои компании в Центральной Европе, чтобы избежать высоких дополнительных расходов. По словам Перолайнена, неясно, как ограничения будет применяться к перевозчикам из третьих стран. Если на них не повлияют ограничения, они получат конкурентное преимущество.
Аас добавил, что пакет поддерживается старыми европейскими странами, которые оказались в сильной конкурентной ситуации из-за новых европейских стран и пытаются разрешить ситуацию таким образом. В своем письме министры отмечают, что это протекционизм и от него следует отказаться.