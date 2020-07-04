"Нас хотят выжать с рынка": Эстония пытается помешать принятию дорожного пакета ЕС

По мнению стран, это ухудшит конкурентоспособность автомобильных компаний.

Одна из целей реформы автомобильного транспорта Европейского союза, т.н "дорожного пакета", заключается в обеспечении лучших условий труда и социальных условий для водителей.

Островные и периферийные страны Европейского Союза считают, что предлагаемые ограничения являются дискриминационными по отношению к ним, и направили обращение в Европейский парламент. В основном оно касается обязанности регулярно возвращать автомобиль на родину.

"Он ведь несет дополнительные затраты. Водитель должен возвращаться каждые четыре недели, а автомобиль каждые восемь недель», - пояснил Тойво Кулдкепп, генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Это долгий и дорогостоящий путь для периферийных и островных государств Европейского Союза, заявил министр экономики Эстонии Таави Аас, подписавший обращение.

«Это чистый протекционизм: центральноевропейские автомобильные компании хотят вытеснить конкурентов из Восточной Европы или с периферии. И такой пакет просто усложнит положение этих конкурентов", - сказал министр.

«Для периферийных стран, включая Эстонию, это означает, что нас просто выталкивают из Европы, а наши транспортные компании просто истребляют», - сказал Эрмо Перолайнен, глава информационного отдела ассоциации международных автоперевозчиков.

Он добавил, что никто не будет делать никаких пустых возвратов - в этом случае больше не будет никакого смысла делать работу.

Аас сказал, что перевозчики могут зарегистрировать свои компании в Центральной Европе, чтобы избежать высоких дополнительных расходов. По словам Перолайнена, неясно, как ограничения будет применяться к перевозчикам из третьих стран. Если на них не повлияют ограничения, они получат конкурентное преимущество.