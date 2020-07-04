Сб, 4.07.2020
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  • "Нас хотят выжать с рынка": Эстония пытается помешать принятию дорожного пакета ЕС

"Нас хотят выжать с рынка": Эстония пытается помешать принятию дорожного пакета ЕС

Rekad Smuuli teel.

ФОТО: Enn Säde

Министры транспорта Эстонии и восьми других стран направили в Европарламент обращение с призывом не допустить принятия на пленарном заседании на следующей неделе так называемого дорожного пакета, нарушающего принцип единого внутреннего рынка, пишет Postimees cо ссылкой на ERR.

По мнению стран, это ухудшит конкурентоспособность автомобильных компаний.

Одна из целей реформы автомобильного транспорта Европейского союза, т.н "дорожного пакета", заключается в обеспечении лучших условий труда и социальных условий для водителей. 

Островные и периферийные страны Европейского Союза считают, что предлагаемые ограничения являются дискриминационными по отношению к ним, и направили обращение в Европейский парламент. В основном оно касается обязанности регулярно возвращать автомобиль на родину.

"Он ведь несет дополнительные затраты. Водитель должен возвращаться каждые четыре недели, а автомобиль каждые восемь недель», - пояснил Тойво Кулдкепп, генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Это долгий и дорогостоящий путь для периферийных и островных государств Европейского Союза, заявил министр экономики Эстонии Таави Аас, подписавший обращение.

«Это чистый протекционизм: центральноевропейские автомобильные компании хотят вытеснить конкурентов из Восточной Европы или с периферии. И такой пакет просто усложнит положение этих конкурентов", - сказал министр.

«Для периферийных стран, включая Эстонию, это означает, что нас просто выталкивают из Европы, а наши транспортные компании просто истребляют», - сказал Эрмо Перолайнен, глава информационного отдела ассоциации международных автоперевозчиков.

Он добавил, что никто не будет делать никаких пустых возвратов - в этом случае больше не будет никакого смысла делать работу.

Аас сказал, что перевозчики могут зарегистрировать свои компании в Центральной Европе, чтобы избежать высоких дополнительных расходов. По словам Перолайнена, неясно, как ограничения будет применяться к перевозчикам из третьих стран. Если на них не повлияют ограничения, они получат конкурентное преимущество.

Аас добавил, что пакет поддерживается старыми европейскими странами, которые оказались в сильной конкурентной ситуации из-за новых европейских стран и пытаются разрешить ситуацию таким образом. В своем письме министры отмечают, что это протекционизм и от него следует отказаться.

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