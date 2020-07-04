75-летний мужчина, которого искала полиция, найден

Альфред ушел из дома пешком в 6 часов вечера в пятницу и оставил телефон дома. Ранее он жил в Тарту, поэтому была вероятность, что он мог взять направление в сторону города, расположенного от его дома примерно в тридцати километрах, сообщила пресс-служба полиции.

Так и оказалось - мужчину обнаружилив центре Тарту у его знакомого. С ним все в порядке.