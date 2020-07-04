75-летний мужчина, которого искала полиция, найден

Полиция просила помощи в поиске 75-летнего Альфреда, который вчера вечером покинул свой дом в волости Йыгева.
Альфред ушел из дома пешком в 6 часов вечера в пятницу и оставил телефон дома. Ранее он жил в Тарту, поэтому была вероятность, что он мог взять направление в сторону города, расположенного от его дома примерно в тридцати километрах, сообщила пресс-служба полиции.
Так и оказалось - мужчину обнаружилив центре Тарту у его знакомого. С ним все в порядке.
Уходя из дома, Альфред был одет в светло-коричневое пальто с темным воротником, джинсы и черные туфли. Он худощавого телосложения, ростом 170 см, с седыми волосами и бородой.