Сб, 4.07.2020
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  • 75-летний мужчина, которого искала полиция, найден

75-летний мужчина, которого искала полиция, найден

Politsei.

ФОТО: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в поиске 75-летнего Альфреда, который вчера вечером покинул свой дом в волости Йыгева.

Альфред ушел из дома пешком в 6 часов вечера в пятницу и оставил телефон дома. Ранее он жил в Тарту, поэтому была вероятность, что он мог взять направление в сторону города, расположенного от его дома примерно в тридцати километрах, сообщила пресс-служба полиции.

Так и оказалось - мужчину обнаружилив центре Тарту у его знакомого. С ним все в порядке.

Уходя из дома, Альфред был одет в светло-коричневое пальто с темным воротником, джинсы и черные туфли. Он худощавого телосложения, ростом 170 см, с седыми волосами и бородой.

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