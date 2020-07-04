Полиция просит помощи в поисках 75-летнего мужчины

Альфред ушел из дома пешком в 6 часов вечера в пятницу и оставил телефон дома. Ранее он жил в Тарту, поэтому есть вероятность, что он мог взять направление в сторону города, расположенного от его дома примерно в тридцати километрах, сообщила пресс-служба полиции.

Уходя из дома, Альфред был одет в светло-коричневое пальто с темным воротником, джинсы и черные туфли. Он худощавого телосложения, ростом 170 см, с седыми волосами и бородой.

Полиция разыскивает его как в окрестностях дома, так и в Тарту, но на данный момент безрезультатно.