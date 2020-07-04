Еврокомиссия поддержала увеличение основного капитала airBaltic на четверть миллиарда евро

Как заявили в Министерстве сообщения Латвии, государственная поддержка поможет более успешно преодолеть негативное влияние Covid-19 на авиакомпанию и стабилизировать национальную авиационную отрасль.

"AirBaltic является и будет краеугольным камнем авиационной отрасли Балтии. Это решение подтверждает, что правительство Латвии выбрало своевременные и подходящие инструменты для поддержки компании", - заявил министр сообщения Талис Линкайтс, подчеркнуd, что деятельность airBaltic прямо и косвенно связана примерно с 30 тысячами рабочих мест в Латвии.