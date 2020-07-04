Сб, 4.07.2020
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Еврокомиссия поддержала увеличение основного капитала airBaltic на четверть миллиарда евро

Самолет airBaltic.

ФОТО: Anushree Fadnavis/REUTERS

Европейская комиссия вечером в пятницу поддержала решение правительства Латвии об инвестировании в основной капитал национальной авиакомпании airBaltic до 250 млн евро с целью поддержки авиаперевозчика для преодоления кризиса Covid-19, сообщает BNS.

Как заявили в Министерстве сообщения Латвии, государственная поддержка поможет более успешно преодолеть негативное влияние Covid-19 на авиакомпанию и стабилизировать национальную авиационную отрасль.

"AirBaltic является и будет краеугольным камнем авиационной отрасли Балтии. Это решение подтверждает, что правительство Латвии выбрало своевременные и подходящие инструменты для поддержки компании", - заявил министр сообщения Талис Линкайтс, подчеркнуd, что деятельность airBaltic прямо и косвенно связана примерно с 30 тысячами рабочих мест в Латвии.

"Сейчас мы уже на пути восстановления, и мы очень высоко ценим уверенность латвийского общества и правительства в будущем авиакомпании", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

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