Вероятность выиграть джекпот в Эстонии равна четырем процентам

Выигрыш в 10,8 миллиона евро в совместной лотерее Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Словении, Латвии, Литвы и Эстонии крупнее всех предыдущих. По словам эмерит-профессора в области теории вероятностей Калева Пярна, вероятность победы 6+1 была равна 1 к 98 172 096-и.

«Этот ответ можно трактовать так: если житель каждой страны заполнит три билета Vikinglotto, то в общей сложности будет около 100 миллионов билетов на игру. Тогда можно ожидать, что одному игроку достанется джекпот», - пояснил Пярна. По его словам, вероятность выиграть джекпот увеличивается в зависимости от того, сколько жителей Эстонии покупают билет и сколько игровых полей они заполняют.

«Конечно, джекпот обычно идет в более крупные страны, такие как Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия. Если предположить, что Vikinglotto одинаково популярен в каждой стране, джекпот придет в Эстонию с вероятностью около четырех процентов, или в одном случае из 25-и розыгрышей », - сказал Пярна, добавив, что это гипотетическая, рассчитанная вероятность.

По словам директора по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмели, за последние три года никто из стран Балтии не выигрывал джекпот.

«Самая большая победа в Vikinglotto в Латвии составила 815 001 евро (в 2016 году - ред.), а в Литве - 1,18 миллиона евро (в 2016 году - ред.)», - сказала она.

Предыдущие крупнейшие выигрыши в Vikinglotto и Eurojackpot составляли один миллион евро. Обе победы на сумму более миллиона евро пришли в Эстонию в 2016 году.

Как реагировать на упавшие "с неба" десять миллионов? «Кто-то может радоваться, кто-то может грустить, кто-то может купить недвижимость, а третий проиграет эти деньги. Нет никаких доказательственных или научных объяснений того, что человек делает, когда выигрывает деньги», - сказала клинический психолог Пилле-Рийн Индермитте.

По ее словам, поведение людей - очень разное, но здоровый человек воспринимает это как счастье, которое попало ему в руки, и думает о том, как улучшить свою жизнь и жизнь своих близких.