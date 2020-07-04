Сб, 4.07.2020
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  • Принадлежащий финнам крупный эстонский завод страдает от многомиллионных убытков

Принадлежащий финнам крупный эстонский завод страдает от многомиллионных убытков

Metsä Woodi Pärnu tehase juht Kaarel Tali on tunnistanud, et puidutööstuses pole praegu kellelgi kerge.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Запуск в Пярну завода по производству березовой фанеры крупной финской компании по лесообработке Metsä Group идет через пень колоду: если в первый год работы пришлось смириться с убытками в размере 2,6 миллиона евро, то в прошлом году убытки составили уже 4,7 миллиона евро, пишет Postimees.

В прошлом году Metsä Wood Eesti запустил семь новых производственных линий. Хотя объем производства удалось увеличить почти в три раза по сравнению с 2018 годом, а оборот - более чем в три раза (до 25,2 миллиона евро), фанеру не получилось продать достаточно дорого. 

Дороже ожидаемого обошлась также покупка древесины, а кроме того компания страдала от высокой текучести кадров. Отсюда - и убыток, согласно ежегодному экономическому отчету Metsä.

Эстонское подразделение Metsä Wood продает фанеру на многих рынках, крупнейшими из которых являются Германия, Франция, Нидерланды и Австрия. В прошлом году в компании работало в среднем 155 человек, чей среднемесячный доход составлял 1356 евро брутто.

В этом году Metsä Wood хочет производить на 50 процентов больше и тем самым улучшить свои финансовые результаты. Планируется увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью. Снижение текучести кадров также является важным шагом. Кроме того, компании приходится действовать в условиях пост-коронакризиса, когда торговля замедлилась, а спрос остыл. Как именно это повлияет на компанию, руководство пока не может сказать.

Строительство завода Metsä Wood в Пярну началось в апреле 2017 года и было завершено весной 2018 года. Завод был построен Nordecon AS за 14 миллионов евро. В общей сложности Metsä Wood инвестировала в завод около 55 миллионов евро. Фонд развития предпринимательства Эстонии поддержал строительство завода двумя миллионами евро.

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