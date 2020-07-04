Принадлежащий финнам крупный эстонский завод страдает от многомиллионных убытков

В прошлом году Metsä Wood Eesti запустил семь новых производственных линий. Хотя объем производства удалось увеличить почти в три раза по сравнению с 2018 годом, а оборот - более чем в три раза (до 25,2 миллиона евро), фанеру не получилось продать достаточно дорого.

Дороже ожидаемого обошлась также покупка древесины, а кроме того компания страдала от высокой текучести кадров. Отсюда - и убыток, согласно ежегодному экономическому отчету Metsä.

Эстонское подразделение Metsä Wood продает фанеру на многих рынках, крупнейшими из которых являются Германия, Франция, Нидерланды и Австрия. В прошлом году в компании работало в среднем 155 человек, чей среднемесячный доход составлял 1356 евро брутто.

В этом году Metsä Wood хочет производить на 50 процентов больше и тем самым улучшить свои финансовые результаты. Планируется увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью. Снижение текучести кадров также является важным шагом. Кроме того, компании приходится действовать в условиях пост-коронакризиса, когда торговля замедлилась, а спрос остыл. Как именно это повлияет на компанию, руководство пока не может сказать.