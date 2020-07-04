Сб, 4.07.2020
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За десять лет число граждан Украины в Эстонии удвоилось

Laari talu töödejuhataja Nataliia Senchyshena Ukrainast korjatud maasikaid üle vaatamas.

ФОТО: Margus Ansu

По данным регистра народонаселения, в Эстонии проживает почти 11 000 граждан Украины, за десять лет их число удвоилось.

Согласно регистру народонаселения, на 1 июля в Эстонии проживало 10 968 граждан Украины, пишет BNS.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 10 400, а на 1 января прошлого года - 9 771 гражданин Украины.

По состоянию на 1 июля 2010 года в стране насчитывалось 5 087, а на 1 июля 2015 года - 6 622 гражданина Украины.

Таким образом, количество украинских граждан, проживающих в Эстонии, за последние десять лет удвоилось.

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