За десять лет число граждан Украины в Эстонии удвоилось

Согласно регистру народонаселения, на 1 июля в Эстонии проживало 10 968 граждан Украины, пишет BNS.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 10 400, а на 1 января прошлого года - 9 771 гражданин Украины.

По состоянию на 1 июля 2010 года в стране насчитывалось 5 087, а на 1 июля 2015 года - 6 622 гражданина Украины.