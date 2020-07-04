Переехавший в старый дом арендатор обнаружил опасность, которая скрывалась годами

Как передает портал Kodustiil, на страничке спасателей города Гилфорд, штат Коннектикут, США в Facebook рассказывается о произошедшем в их городке несчастном случае: внутри дома оказался колодец, в который свалился местный житель.
Эта невероятная история произошла во время переезда в только что арендованный дом. Пока арендатор занимался разгрузкой вещей, его друг случайно провалился в находящийся прямо в доме колоде глубиной около девяти метров. Колодец был наполнен холодной водой, которая покрыла пострадавшего с головой. Самостоятельно выбраться он не мог, и пришлось вызывать спасателей.
Giant shout out to our amazing Guilford Fire Department for the unbelievable rescue of a Guilford resident who fell down...Posted by Guilford Police Department on Pühapäev, 28. juuni 2020
Оказалось, что колодец в построенном в 1843 году доме был закрыт во время последнего ремонта, но как! Тогда на открытый люк просто постелили напольное покрытие, которое с годами пришло в негодность и послужило причиной несчастного случая. По словам местных спасателей, пострадавший, к счастью, получил легкие ранения и после осмотра отпущен домой.