Сб, 4.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Переехавший в старый дом арендатор обнаружил опасность, которая скрывалась годами

Переехавший в старый дом арендатор обнаружил опасность, которая скрывалась годами

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Как передает портал Kodustiil, на страничке спасателей города Гилфорд, штат Коннектикут, США в Facebook рассказывается о произошедшем в их городке несчастном случае: внутри дома оказался колодец, в который свалился местный житель. 

Эта невероятная история произошла во время переезда в только что арендованный дом. Пока арендатор занимался разгрузкой вещей, его друг случайно провалился в находящийся прямо в доме колоде глубиной около девяти метров. Колодец был наполнен холодной водой, которая покрыла пострадавшего с головой. Самостоятельно выбраться он не мог, и пришлось вызывать спасателей. 

Giant shout out to our amazing Guilford Fire Department for the unbelievable rescue of a Guilford resident who fell down...

Posted by Guilford Police Department on Pühapäev, 28. juuni 2020

Оказалось, что колодец в построенном в 1843 году доме был закрыт во время последнего ремонта, но как! Тогда на открытый люк просто постелили напольное покрытие, которое с годами пришло в негодность и послужило причиной несчастного случая. По словам местных спасателей, пострадавший, к счастью, получил легкие ранения и после осмотра отпущен домой. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ