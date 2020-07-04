Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Лидером по числу заразившихся остаются США (2,7 млн). В стране зафиксирован новый суточный рекорд по числу новых случаев — более 57 тысяч заболевших. Второе место занимает Бразилия (1,5 млн), третье — Россия (666 тысяч).

Количество летальных исходов в мире превысило 525 тысяч случаев. Наибольшее число смертей зафиксировано в США (130 тысяч), Бразилии (61 тысяча), Великобритании (44 тысячи).