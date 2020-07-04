Убийственные шоссе: на дорогах Сааремаа за десять лет погибла тысяча диких животных

Исследование, проведенное по заказу Департамента шоссейных дорог, говорит о том, что наибольшее количество несчастных случаев с животными на Сааремаа происходит на шоссе Курессааре - Выхма, в пяти-шести километрах от кольцевой дороги Келламяэ. За вывоз погибших в ДТП животных отвечает местное охотничье общество, и егери точно знают, соответствуют ли результаты исследования истине. На этот раз соответствуют.

Меелис Кааре, глава охотничьего общества Aste, отмечает, что охотникам приходится часто вывозить дичь из этого района. «В прошлом году это было, вероятно, 14 раз», - вспоминает Кааре, стоя в месте, где в 2019 году произошли две аварии с лосями.

ФОТО: Graafika: LIINA ÕUN

По оценке авторов исследования, участок дороги у перекрестка Пяхкла не только является самым опасным на Сааремаа, но и удостаивается этого титула в контексте всей Эстонии. Исследователи оценивали разные места по шкале от 0 до 0,8, которая отражает длину участка дороги и количество убитых там животных. Коэффициент площади Пяхкла составляет 0,79, около Пярну в Аудру и в Вильяндиском уезде в Сууре-Яани- 0,76. Пять животных погибли на Сааремааском отрезке дороги длиной 276 метров. Показатели Пярнуского уезда - 21 животное и 879 метров, а в Вильяндиском уезде - 6 животных и 323 метра. Всего на карте отмечены сотни точек со всей Эстонии.

По словам Меэлиса Кааре, районы там таковы, что вокруг много полей и троп жиивотных. В том месте, где мы стоим, он показывает молодые сосны, растущие у дороги, побеги которых являются лакомством для лося. Поэтому неудивительно, что животные движутся сюда.

Большинство несчастных случаев происходит в июне и июле, когда автомобилей на дорогах больше, а молодые животные еще глупы. Кааре говорит, что, возможно, только две трети или менее смертей животных были зарегистрированы на информационной линии Инспекции по окружающей среде 1313. Часто случается, что охотники получают прямую информацию или видят мертвого животного на обочине дороги.

ФОТО: Graafika: LIINA ÕUN

Эмпирическое правило гласит: чем крупнее животное и чем дороже автомобиль, тем больше вероятность, что об этом сообщат. В случае с автомобилями важную роль играет наличие страховки КАСКО: для получения компенсации необходимо сообщить об аварии. В случае с мелкими животными водители, как правило, не заморачиваются.

Охотники должны быть готовы вывезти попавших в ДТП животных круглосуточно и семь дней в неделю. Если звонят - надо выезжать идти. Если животное не погибло на месте, его необходимо добить. Мясо недавно убитого животного обычно дают охотничьим собакам, говорит Кааре.