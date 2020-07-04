Видео ⟩ Экс-министры рекомендуют открыть границы для украинских сезонных рабочих

«Украинцы показали себя конкурентоспособными, украинцы реально подходят, - подтвердил Тийт Нийло, владелец молочной фермы Нопри. - Весь мир использует этот метод: работу, которую нельзя выполнить за счет своих рук, выполняет приезжая рабочая сила. Мы же хотим выделиться в мире, причем за счет своей экономики».

В настоящее время на хуторе Нопри работают шесть граждан Украины, и еще три человека ждут въезда в Эстонию за границей - их временная работа в Вырумаа ограничена только политическим решением правительственного союза.

Тийт Нийло ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

«Два молочных завода, одна ферма, их разрешения находятся в производстве, но из-за придирчивости эстонского государства они не могут прийти на работу», - сказал Нийло, ссылаясь на тот факт, что Эстония не открыла границу для украинской рабочей силы после коронакризиса.

«Лично я не вижу угрозы национальной безопасности или эстонской культуре, если в сельском хозяйстве по стране будет разбросано 300-400 постоянных рабочих-мигрантов и 1000-1500 сезонных работников», - сказал председатель "Отечества" и вице-спикер Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.

По словам бывших министров сельского хозяйства, существует несколько способов преодоления трудового кризиса в сельском хозяйстве Эстонии. «Одной из возможностей является продление разрешений на работу тем людям, которые уже находятся в Эстонии. Это предполагает внесение изменений в закон, и соответствующий закон также находится в проиводстве в Рийгикогу», - сказал Сеэдер.

Его поддерживает в этом вопросе депутат от оппозиции Ивари Падар. По его словам, нужно изменить ограничение, согласно которому, сезонные работники, находящиеся в настоящее время в Эстонии, должны покинуть страну к 31 июля. При этом Падар отмечает, что в ситуации, когда ввоз сезонных работников согласован на уровне Европейского Союза, мы также должны следовать этой практике.

Ивари Падар ФОТО: Arvo Meeks