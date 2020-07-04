Сильный испуг и рана на шее: пятилетний ребенок на велосипеде врезался в капроновую веревку

Пятилетний Йоонас, катавшийся в четверг вечером на велосипеде на вильяндиском пляже, врезался в капроновую веревку, которая для работ по озеленению была протянута между живыми изгородями. На его шее остался сильный след, и он упал. По словам представителя службы благоустройства Вильянди, это просто нехорошая случайность, пишет Sakala.
«Сегодня мой пятилетний ребенок ехал на велосипеде по дороге по направлению к дому, где веревка не видна, и хотел покататься на другой стороне дороги между изгородями. Поскольку веревку он не увидел, то врезался в нее шеей, отскочил назад и упал», - сказал Кристо, отец Йоонаса, не пожелавший сообщать свою фамилию. Отец был на несколько метров позади ребенка во время происшествия. Он сказал, что они позже вернулись к озеру и перерезали веревку рядом с изгородями, думая о безопасности других детей. Для Йоонаса происшествие кончилось сильным испугом и раной на шее.
По словам представительницы службы благоустройства города Койду Илиссон, капроновую веревку протянули рядом с изгородями временно на два дня, потому что работники подстригали и выравнивали изгороди. Илиссон признала, что предупреждающий знак они не установили, потому что думали, что красная строительная лента бросится людям в глаза. Илиссон назвала произошедшее достойным сожаления и добавила, что люди могли быть внимательнее. «Дети часто здесь катаются, но не смотрят, куда едут», - сказала она. Илиссон констатировала, что в этой истории тяжело найти виновного и речь идет скорее о нехорошей случайности. На берегу озера Вильянди в течение лета живые изгороди подстригают примерно два раза. Илиссон пообещала, что в следующий раз веревка будет видна лучше.