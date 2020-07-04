Сильный испуг и рана на шее: пятилетний ребенок на велосипеде врезался в капроновую веревку

«Сегодня мой пятилетний ребенок ехал на велосипеде по дороге по направлению к дому, где веревка не видна, и хотел покататься на другой стороне дороги между изгородями. Поскольку веревку он не увидел, то врезался в нее шеей, отскочил назад и упал», - сказал Кристо, отец Йоонаса, не пожелавший сообщать свою фамилию. Отец был на несколько метров позади ребенка во время происшествия. Он сказал, что они позже вернулись к озеру и перерезали веревку рядом с изгородями, думая о безопасности других детей. Для Йоонаса происшествие кончилось сильным испугом и раной на шее.