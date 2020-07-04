Галерея и прямая трансляция ⟩ Сегодня проходит конгресс EKRE, у партии сменится лидер

Сегодня проходит конгресс Эстонской консервативной народной партии (EKRE), на котором будут избраны председатель и три вице-председателя, одиннадцать членов правления партии и пятнадцать членов совета. Конгресс также изберет ревизионную комиссию и членов суда чести, пишет Postimees.
На пост лидера партии округа выдвинули Мартина Хельме. Нынешний председатель, Март Хельме, 27 июня на партийном совете объявил, что отказывается от выдвижения своей кандидатуры на съезде.
За три должности вице-председателя партии борьбу ведут семь кандидатов.
Зампредами хотят стать нынешний лидер партии, министр внутренних дел Март Хельме, депутат Европарламента Яак Мадисон, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, депутаты Рийгикогу Керт Кинго, Алар Ланеман, Сийм Похлак и Урмас Рейтельманн.
На 11 мест в правлении партии претендуют 38 человек-