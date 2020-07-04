Галерея и прямая трансляция ⟩ Сегодня проходит конгресс EKRE, у партии сменится лидер

Сегодня проходит конгресс Эстонской консервативной народной партии (EKRE), на котором будут избраны председатель и три вице-председателя, одиннадцать членов правления партии и пятнадцать членов совета. Конгресс также изберет ревизионную комиссию и членов суда чести, пишет Postimees.