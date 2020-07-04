Сб, 4.07.2020
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  • Цены на топливо в Вильнюсе растут, в Риге падают, а в Таллинне царит стабильность

Цены на топливо в Вильнюсе растут, в Риге падают, а в Таллинне царит стабильность

Kütuste hinnad eile õhtupoolikul ühes Tallinna K Circle&#39;i tanklas. Keskpäeva paiku küsiti sama vedeliku eest mitu senti rohkem.

ФОТО: Erik Tikan

На прошедшей рабочей неделе в странах Балтии наблюдались разные тенденции изменения цен на горючее: в Риге они снижались, в Таллинне не менялись, а в Вильнюсе росли, свидетельствуют данные агентства BNS.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,9% до 1,114 евро за литр, дизельное горючее - на 1% до 1,024 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,5% до 1,103 евро за литр, а цена дизельного горючего выросла на 2,8% до 1,003 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили соответственно 1,199 евро и 0,999 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна только в Вильнюсе - 0,539 евро за литр. В Таллинне автогаз подешевел на 0,2% до 0,587 евро за литр, а в Риге подорожал на 1,9% - до 0,545 евро за литр.

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