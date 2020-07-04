Евростат: безработица в еврозоне в мае выросла слабее прогноза

В апреле уровень безработицы составил 7,3%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 7,7% , сообщает Trading Economics.

Количество безработных в еврозоне в мае выросло на 159 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,146 млн человек. В странах ЕС безработица поднялась до 6,7% с 6,6% в апреле, число безработных повысилось на 253 тыс. и достигло 14,366 млн.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в мае составила 16% по сравнению с 15,7% месяцем ранее, в Евросоюзе показатель вырос до 15,7% с 15,4%. Среди крупнейших стран региона самые высокие уровни безработицы наблюдаются в Испании (14,5%) и Франции (8,1%). Самые низкие показатели зафиксированы в Германии (3,9%).

В Италии уровень безработицы вырос до 7,8% с пересмотренных 6,6% и превысил прогнозы экспертов, которые ожидали показателя в 7,7%. Уровень занятости в стране, который является одним из наиболее низких в еврозоне, составил в мае 57,6% против 57,9% месяцем ранее и стал минимальным с декабря 2016 года, отмечает Trading Economics.

В Испании рост количества безработных в июне продолжил замедляться. Число безработных в прошлом месяце увеличилось на 5,1 тыс. человек, до 3,86 млн, по сравнению с ростом на 26,6 тыс. в мае, свидетельствуют данные министерства труда страны. В марте и апреле показатель подскочил на 302,3 тыс. и 282,9 тыс. соответственно.

Цены производителей в еврозоне в мае снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца и на 5% в годовом выражении. Снижение цен в помесячном выражении наблюдалось четвертый месяц подряд. В апреле, согласно пересмотренным данным, цены снизились на 2% и 4,5% соответственно.