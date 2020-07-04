Запах дыма в гостинице встревожил людей. На вызов выехали семь спасательных машин

Когда прибыли спасатели, оказалось, что, к счастью, возгорания не было, беспокойство вызвал запах дыма в доме.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, на месте не удалось установить, что вызвало запах. «Возможно, кто-то курил», - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что на сообщения о пожарах в заведениях гостиничных слуг спасители всегда реагируют большими силами. «В таких случаях всегда разумнее чрезмерно отреагировать, чем сначала недостаточно отреагировать, а потом пожалеть об этом», - сказал он.

