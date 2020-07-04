Рано радовались: в некоторых странах регистрируется новый пик коронавируса

"Уверенности в том, что будет вторая волна нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — пояснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.