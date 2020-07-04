Рано радовались: в некоторых странах регистрируется новый пик коронавируса

Эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил на брифинге в Женеве о новом пике коронавируса, наблюдающемся в некоторых странах. При этом он не стал называть это второй волной COVID-19, которую все так боятся, передает MedikForum.
"Уверенности в том, что будет вторая волна нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — пояснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
По словам Райана, перспективы второй волны заболевания основаны на предположении, что это респираторный вирус. Такие вирусы зависят от сезонных движений населения, быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.
За время пандемии по данным ВОЗ, в мире официально подтверждено 10 710 005 случаев заболевания COVID-19, от которого умерли 517 877 человек.
Самая большая заболеваемость зарегистрирована в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе – 2 737 689 случаев.