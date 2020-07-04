Новый распорядок работы банков приводит людей в замешательство

В последние месяцы в редакцию портала в замешательстве звонили пожилые люди, которые не понимали подобного новшества. Также появилась проблема с бронированием времени посещения банка.

Недавно Айн из Тори (фамилия редакции известна) хотел заплатить в конторе Swedbank за лицензию на ловлю рыбы, однако сделать этого ему не удалось. "Сначала я не знал, на какой номер нужно звонить, но помог мой старший сын", - сказал пожилой мужчина. Номер известен, несколько раз пытались связаться с банком, однако безрезультатно. "Каждый раз нам отвечал автоответчик, и я не смог забронировать время для посещения конторы", - отметил он.

Айн не понимает, почему простые вещи сделали сложным. Кроме того, люди и так проводят много времени перед экрана и это время скорее следует сокращать, а не увеличивать. По словам руководителя сети контор Swedbank Аге Петтер, лучшее время звонить в банк - с 14 до 17, поскольку в этот промежуток меньше клиентов и можно быстрее связаться с сотрудником банка.

Телефонные номера банков По телефону можно забронировать время для посещения конторы: Swedbank 631 0310 SEB 665 5100 Luminor 628 3300 Данные: Pärnu Postimees

Петтер отметила, что вызванный коронавирусом кризис дал толчок к изменению обслуживания в банковском деле в соответствии с требованиями времени. Она привела пример, что когда-то к врачу и парикмахеру была живая очередь, сегодня же естественно, что время нужно бронировать.

Бронирование времени посещения, по словам руководителя сети контор, нужно для того, чтобы на месте не было большого скопления людей. Таким образом защищают здоровье как сотрудников, так и клиентов. "От такого порядка работы больше всего выигрывает клиент, который получает лучшее обслуживание и не должен ждать своей очереди", - считает Петтер. По ее словам, чтобы привыкнуть к изменениям, понадобится время, и не все клиенты знали о необходимости бронирования, но их проблемам ищут решение. По ее словам, предложения и пожелания посетителей приветствуются.

В банке SEB бронировать визиты начали с апреля. Специалист по коммуникациям банка Эвелин Аллас сказала, что последние месяцы показали, что клиенты хорошо восприняли возможности их интернет-банка и видеовстречи и предпочитают их визитам в контору.

"Мы также пошли навстречу тем, кто приходил в контору без бронирования, однако в этом случае нужно считаться с более продолжительным временем ожидания", - сказала специалист по коммуникациям, по словам которой, банк хочет еще больше дигитализировать свои услуги, чтобы клиенты могли связаться с банком независимо от времени и дня недели.

Для посещения банка SEB нужно бронировать время до 13 июля, что будет после этой даты, банк еще не решил.

Так же как и в двух вышеупомянутых банках, изменился распорядок работы и в банковских конторах Luminor, подтвердила руководитель центра обслуживания клиентов Лилиан Ребане.