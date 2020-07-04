Сб, 4.07.2020
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Март Хельме: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев

EKRE kongress. Pildil Mart Helme.

ФОТО: Tairo Lutter

Уходящий с поста председателя EKRE Март Хельме в cвоем выступлении на конгрессе партии в субботу рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть находится не в руках эстонцев, а лет через 20 вся Эстония превратится в Ида-Вирумаа, если не ограничить миграцию и приток иностранной рабочей силы в Эстонию.

По словам Марта Хельме, на прошлой неделе с партнерами по коалиции обсуждался вопрос иностранной рабочей силы, и лидеру EKRE пришлось сказать главе правительства Юри Ратасу дерзкие слова, пишет Rus.ERR.

"Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, то через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа, и у тебя, дорогой друг, не будет никакой должности - ты просто не нужен будешь тем, кто станет выбирать своих новых Кылвартов и Тоом", - добавил Хельме.

"Это было очень грубо, но я сказал ему это в лицо", - подчеркнул Хельме.

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