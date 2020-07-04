Март Хельме: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев

Уходящий с поста председателя EKRE Март Хельме в cвоем выступлении на конгрессе партии в субботу рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть находится не в руках эстонцев, а лет через 20 вся Эстония превратится в Ида-Вирумаа, если не ограничить миграцию и приток иностранной рабочей силы в Эстонию.