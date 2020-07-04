Мартина Хельме выбрали председателем EKRE: хочу, чтобы Эстония стала балтийской Швейцарией

Мартин Хельме в речи на съезде EKRE сказал, что хочет, чтобы Эстония стала балтийской Швейцарией: умным, трудолюбивым, высокотехнологичным, свободным, безопасным, высокоморальным, с красивой природой, своенравным, уверенным в себе суверенным национальным государством, передает rus.err.ee .

"Забудем про то, что нужно стать новой Северной страной. Подобные политическую парадигму и модель общества нужно принимать не как пример, а как предупреждение", - добавил Хельме.

Новый лидер EKRE подчеркнул, что цель партии на следующих выборах в Рийгикогу - победа и формирование нового правительства. "Буду доволен, если мы создадим правительство только из членов нашей фракции, но соглашусь и с тем, что нужно будет снова формировать коалицию", - заявил Хельме, который готов стать премьер-министром в таком правительстве.