Картина дня: полиция против мотоциклиста, неуловимый BMW Халилова, громкие заявления Хельме и проблемы дальнобойщиков

Мотоциклист устроил гонки с полицией. После предупредительного выстрела его взяли на таран

Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух для водителя мотоцикла, который вчера вечером в Йыхви пытался уехать от полиции. Погоня закончилась тем, что стражи порядка, преследуя нарушителя, пошли на таран его транспортного средства. Читать далее...

Автомобилю Халилова один раз удалось ускользнуть от полиции

Внедорожник BMW, который 20 июня на Лаагна-теэ ехал со скоростью почти 200 км/ч и попал в дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими, находился в сфере внимания полиции в течение всего прошлого месяца. Читать далее...

"Нас хотят выжать с рынка": Эстония пытается помешать принятию дорожного пакета ЕС

Министры транспорта Эстонии и восьми других стран направили в Европарламент обращение с призывом не допустить принятия на пленарном заседании на следующей неделе так называемого дорожного пакета, нарушающего принцип единого внутреннего рынка. Читать далее...

Эхо коронавируса: каждая четвертая компания в Эстонии может сократить персонал

Эстонский институт конъюнктуры подвел итоги экономики страны за июнь, представив не самые утешительные выводы: если влияние коронавируса на здоровье людей и уменьшилось, то влияние на экономику в ближайшие месяцы, вероятно, усилится. Читать далее...

Март Хельме: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев

Уходящий с поста председателя EKRE Март Хельме в cвоем выступлении на конгрессе партии в субботу рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть уже находится не в руках эстонцев. Читать далее...

Принадлежащий финнам крупный эстонский завод страдает от многомиллионных убытков

Запуск в Пярну завода по производству березовой фанеры крупной финской компании по лесообработке Metsä Group идет через пень колоду: если в первый год работы пришлось смириться с убытками в размере 2,6 миллиона евро, то в прошлом году убытки составили уже 4,7 миллиона евро. Читать далее...

Вероятность выиграть джекпот в Эстонии равна четырем процентам

В среду в розыгрыше Vikinglotto была выиграна самая большая сумма выигрышей в истории Эстонии, которая составила 10 803 379,70 евро. За последние три года никто из стран Балтии не выигрывал джекпот. Читать дальше...

За десять лет число граждан Украины в Эстонии удвоилось

По данным регистра народонаселения, в Эстонии проживает почти 11 000 граждан Украины, за десять лет их выросло вдвое. Читать далее....

Сильный испуг и рана на шее: пятилетний ребенок на велосипеде врезался в капроновую веревку

Пятилетний Йоонас, катавшийся в четверг вечером на велосипеде на вильяндиском пляже, врезался в капроновую веревку, которая для работ по озеленению была протянута между живыми изгородями. На его шее остался сильный след, и он упал. Читать дальше...

Запах дыма в гостинице встревожил людей. На вызов выехали семь спасательных машин