Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей

Региональная власть в Каталонии объявила, что с полудня по местному времени как выезд, так и въезд в район Сагрия в пределах города Льейда будет ограничены, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Жители смогут вернуться в район до 4 часов вечера. В Сагрии проживает более 200 000 человек.

Это впервые Испания ограничила свободу передвижения после прекращения действия чрезвычайного положения 21 июня.

В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000.

Новые вспышки связаны с работниками сектора сельского хозяйства в сельской местности.