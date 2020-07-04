Финский посол: пока рано открывать границы с Россией

«Всем понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом. Хотя я думаю, что такое время придет. Сейчас мы аккуратно снимаем ограничения внутри ЕС. Процесс переговоров о том, когда и как мы будем открывать внешние границы, только начался», — заявил 3 июля Микко Хаутала в комментарии изданию «Коммерсант» .

По его словам, власти Финляндии следят за ситуацией в соседней стране, чтобы принять окончательное решение. Он также подтвердил, что министры транспорта РФ и Финляндии уже обсуждают возобновление сообщения между двумя странами. Хаутала согласился с главой российского Минтранса Евгением Дитрихом, который заявил, что железнодорожное сообщение будет восстановлено уже в этом году. «Я надеюсь, что в этом году это все будет, даже уверен в этом», — заверил посол.