"Эффект огурца" или почему эстонские продукты - самые дорогие в Европе

Агроном Роман Шарин сказал в интервью программе "Летняя студия" на ETV+, что огурцы в Эстонии бывают самыми дорогими в мире. "Я называю это "эффектом огурца". Для того, чтобы растения питались, нужно электричество. Самое дорогое, что оплачивают производители огурцов, конкретно финская фирма Grüne Fee - это счет за электричество", - сказал Шарин.