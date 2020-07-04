Сб, 4.07.2020
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  • "Эффект огурца" или почему эстонские продукты - самые дорогие в Европе

"Эффект огурца" или почему эстонские продукты - самые дорогие в Европе

Огурец. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik/Postimees

Эстонские сельскохозяйственные продукты дороже выращенных и произведенных в Латвии, Литве, Польше и других странах, потому что у них высокая себестоимость, передает Rus.ERR.

Агроном Роман Шарин сказал в интервью программе "Летняя студия" на ETV+, что огурцы в Эстонии бывают самыми дорогими в мире. "Я называю это "эффектом огурца". Для того, чтобы растения питались, нужно электричество. Самое дорогое, что оплачивают производители огурцов, конкретно финская фирма Grüne Fee - это счет за электричество", - сказал Шарин.

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