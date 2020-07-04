Сб, 4.07.2020
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Зеленский - западным СМИ: выбирайте выражения

Владимир Зеленский.

ФОТО: Ivan Nikolayev/TASS/Scanpix

Зеленский прокомментировал появившуюся информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции.

Немецкое издание Spiegel некорректно описало ситуацию вокруг переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Одесской области, передает Korrespondent.

Зеленский прокомментировал появившуюся информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса. 

"Никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, он не готов полноценно комментировать встречу советников глав государств нормандского формата, которая прошла 3 июля в Берлине.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно", - сообщил он. Зеленский отметил, что только сегодня прилетел в Одессу с участвовавшим в переговорах главой своего офиса Андреем Ермаком и еще не обсуждал с ним встречу подробно.

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