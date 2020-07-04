Съезд EKRE: потребность в гастарбайтерах — это наследие предпоследнего кризиса экономики

По оценке съезда EKRE, для преодоления спада экономики и для выхода на уровень жизни западных стран Эстонии необходима более пронациональная экономическая политика.

«Уровень жизни населения Эстонии в 2020 году по-прежнему остается ниже среднего по ЕС и мир вплотную столкнулся с наиболее тяжелым за последние сто лет экономическим кризисом, — отмечается в политическом заявлении съезда EKRE. — Позитивно, что для смягчения последствий кризиса правительство снизило ставки налогов и вливает в экономику сотни миллионов дополнительных средств — экономическая политика нынешней коалиции заметно профессиональнее, чем бестолковый и близорукий подход, во время предпоследнего кризиса проявленный тогдашним правительством. В результате того кризиса в 2009 году Эстонию постиг наиболее жестокий спад экономики во всей Европе. Это привело к массовой эмиграции наших людей и стало причиной кризиса с рабочей силой в последующие годы. Теперь этот кризис пытаются решить, привлекая дешевую рабочую силу из славянских государств».

«Мы же призываем правительство продолжать строительство отечественной экономики — вызванный коронавирусом кризис обнажил минусы глобализации и вывел на первый план достоинства национальной экономики», — отмечается в заявлении съезда партии.

Безболезненно переживают кризис те страны, которые не поддались неолиберальным догмам и не допустил развала жизненно важных отраслей производства, которые не зависят от дешевой завозной рабочей силы».

«Государство должно извлечь уроки из нынешнего кризиса и при формировании экономической политики больше исходить из национальных интересов Эстонии. Если мы хотим достигнуть уровня жизни стран Западной Европы, лучше подготовиться к кризисам будущего, нам следует больше прежнего благоприятствовать предпринимательству на отечественном капитале, снижать налоги, устранять бюрократические препоны и снижать влияние иностранного капитала. И все это во имя того, чтобы ключевые позиции экономики были бы в руках не международных корпораций, а национальной элиты», — подчеркнул съезд EKRE.